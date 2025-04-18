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19:15, 18 апреля 2025Мир

СВР заявила о попытках Франции и Великобритании ослабить узы дружбы СНГ

Глава СВР Нарышкин: Франция и Великобритания пытаются ослабить узы дружбы СНГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Cергей Нарышкин

Cергей Нарышкин . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Франция и Великобритания пытаются ослабить существующие между странами СНГ узы дружбы, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводятся в распространяемом пресс-бюро разведведомства сообщении, передает ТАСС.

Нарышкин подчеркнул «недопустимость попыток Лондона, Парижа и других "гнезд глобализма" ослабить узы дружбы и стратегическое сотрудничество между нашими странами».

Ранее в СВР сообщили, что нынешний разлад между США и Европейским союзом становится фактором, способствующим ситуативному сближению Москвы и Вашингтона.

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