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10:42, 23 апреля 2025Ценности

Гоар Аветисян похвасталась фигурой в бикини

Визажистка Гоар Аветисян похвасталась фигурой в зеленом бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @goar_avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 12,3 миллиона подписчиков.

31-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в зеркале в ванной. Она предстала на размещенных кадрах в бледно-зеленом бикини, которое состояло из топа-бандо с вырезом между чашками и трусов с завышенной талией. Также сетевая знаменитость повязала на бедра юбку от данного комплекта.

В свою очередь, в подписи Аветисян попросила зрителей отгадать, сколько она весит на данный момент.

В феврале Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото.

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