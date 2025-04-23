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23:38, 23 апреля 2025Силовые структуры

Государству перешли компании бывшего вице-президента РЖД на четверть триллиона рублей

«Ъ»: в доход государства обращены компании группы «Вектор Рейл» на 242 млрд руб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» совокупной рыночной стоимостью свыше 242 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В их собственности находится более 44 тысяч вагонов, а также свыше 200 объектов недвижимости. Владельцами группы названы бывший вице-президент ОАО РЖД Салман Бабаев, его сыновья Руслан и Тимур Бабаевы, а также их партнер, гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер.

Ответчикам предстоит выплатить 30,1 миллиарда рублей. Генпрокуратура доказала, что они использовали свою работу в РЖД для совершения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения.

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