Государству перешли компании бывшего вице-президента РЖД на четверть триллиона рублей

«Ъ»: в доход государства обращены компании группы «Вектор Рейл» на 242 млрд руб

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» совокупной рыночной стоимостью свыше 242 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В их собственности находится более 44 тысяч вагонов, а также свыше 200 объектов недвижимости. Владельцами группы названы бывший вице-президент ОАО РЖД Салман Бабаев, его сыновья Руслан и Тимур Бабаевы, а также их партнер, гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер.

Ответчикам предстоит выплатить 30,1 миллиарда рублей. Генпрокуратура доказала, что они использовали свою работу в РЖД для совершения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения.

