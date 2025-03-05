«Ъ»: Суд арестовал активы железнодорожных операторов по иску Генпрокуратуры

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов «Вектор Рейл». Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов, пишет «Коммерсантъ».

Арест также введен в отношении крупнейшего в России собственника парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии «СГ-Транс». Суд принял решение по иску от заместителя генпрокурора, который был зарегистрирован 24 февраля. В документе отмечается, что ответчиком также выступает АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), третье лицо — РЖД.

Генпрокуратура потребовала взыскать солидарно с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева, который до 2017 года занимал пост вице-президента РЖД, его сыновей Руслана Бабаева и Тимура Бабаева, а также АО «Вектор Рейл» сумму в размере 30,101 миллиарда рублей. В иске призывается обратить эти средства «в доход Российской Федерации как имущество, полученное коррупционным путем».

Ранее стало известно, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств. В связи с этим Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании 100 процентов долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства.