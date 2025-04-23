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16:25, 23 апреля 2025Экономика

Град с перепелиное яйцо выпал в российском городе и попал на видео

В Черкесске выпал град размером с перепелиное яйцо, явление сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Черкесске выпал град размером с перепелиное яйцо. Необычное явление сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Gor Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как с неба на улицы российского города падают белые ледышки. По словам жителей, размер градин сопоставим с перепелиными яйцами. Россияне пожаловались на отсутствие градобоен — специальных установок по предотвращению града.

Ранее град размером с перепелиное яйцо выпал в Новгородской области. Жители поселка Крестцы опубликовали в соцсетях фото, демонстрируя последствия стихии. По словам очевидцев, они впервые видели такой крупный град в населенном пункте.

При этом известно, что в выходные в регионе стояла непривычно теплая для апреля погода, воздух прогрелся почти до плюс 27 градусов. Синоптики выпадение града не обещали, а говорили лишь о ливнях с грозами.

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