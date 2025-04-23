Москвичам пообещали июньскую погоду в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: 24 апреля в Москве ожидается июньское тепло

В ближайшие дни погода в Москве будет близка к климатической норме июня. Об этом столичным жителям рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По прогнозам синоптика, в четверг, 24 апреля, в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, в регионе столбики термометров достигнут отметки в 21 градус тепла. Таким образом, температура в столице будет превышать апрельскую норму на 6-7 градусов и скорее будет соответствовать лету. Однако июльское тепло, державшееся в Москве почти неделю, вскоре сменится типично майским: в пятницу в городе похолодает до плюс 13 градусов днем и 10 градусов ночью. И в четверг, и в пятницу в мегаполисе ожидаются дожди и низкое атмосферное давление.

Такое похолодание, как отмечают метеорологи, будет временным — всего через пару дней в Москву вернется теплый фронт. Во вторник, 29 апреля, температура в городе вновь перевалит за отметку 10 градусов тепла, а к Первомаю воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.