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12:04, 23 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали июньскую погоду в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: 24 апреля в Москве ожидается июньское тепло
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ближайшие дни погода в Москве будет близка к климатической норме июня. Об этом столичным жителям рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По прогнозам синоптика, в четверг, 24 апреля, в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, в регионе столбики термометров достигнут отметки в 21 градус тепла. Таким образом, температура в столице будет превышать апрельскую норму на 6-7 градусов и скорее будет соответствовать лету. Однако июльское тепло, державшееся в Москве почти неделю, вскоре сменится типично майским: в пятницу в городе похолодает до плюс 13 градусов днем и 10 градусов ночью. И в четверг, и в пятницу в мегаполисе ожидаются дожди и низкое атмосферное давление.

Такое похолодание, как отмечают метеорологи, будет временным — всего через пару дней в Москву вернется теплый фронт. Во вторник, 29 апреля, температура в городе вновь перевалит за отметку 10 градусов тепла, а к Первомаю воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

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