Кардиолог указала на неожиданную пользу кофе

Кардиолог Симонова: Кофе с корицей полезен людям с сахарным диабетом

Некоторые виды кофе могут быть полезны для здоровья, рассказала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Симонова. На неожиданную пользу кофе она указала в беседе с «Известиями».

Полезным вариантом кофе она назвала натуральный заварной, приготовленный из зерен арабики или робусты, поскольку эти сорта богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от преждевременного старения. По словам Симоновой, кофеин, содержащийся в зернах, помогает повысить концентрацию внимания и работоспособность, а также снижает риск развития сахарного диабета второго типа, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Также к полезным видам она отнесла натуральный заварной кофе с добавлением, например, корицы, кардамона или имбиря. Пряности, добавленные в кофе, способствуют улучшению кровообращения и снижению воспалительных процессов в организме, уточнила врач. В свою очередь, кофе с корицей может быть полезен людям с сахарным диабетом, поскольку способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови, объяснила Симонова.

Полезным видом кардиолог назвала и обычный растворимый кофе без каких-либо добавок. Однако врач обратила внимание на то, что содержание полезных компонентов в таком напитке ниже, чем в зерновом.

Взрослым людям в день Симонова посоветовала употреблять до 400 миллиграммов кофеина, что соответствует примерно одной-трем чашкам кофе. При этом она порекомендовала употреблять кофе без сахара, сливок или сиропов.

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