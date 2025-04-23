Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 23 апреля 2025Россия

Дальневосточный губернатор выложил клип про лесные пожары с нацистами-поджигателями

Глава Забайкалья Осипов выложил посвященный бойцам СВО клип на песню Чичериной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЛесные пожары:

Кадр: Telegram-канал «Александр Осипов | Губернатор Забайкалья»

Глава Забайкальского края Александр Осипов выложил посвященный бойцам специальной военной операции (СВО) и лесным пожарам клип на песню исполнительницы хита «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной «Русский лес». Кадры опубликованы в Telegram-канале чиновника.

В выложенном чиновником ролике фигурируют сам дальневосточный губернатор, горящий лес и нацисты-поджигатели, уничтожавшие деревни с мирными жителями в годы Великой Отечественной войны. Также в видео использованы кадры парадов, возложения венков к мемориалам, а также участники СВО из Забайкалья, водружающие флаг над взятым под контроль населенным пунктом.

В песне Чичериной лес сравнивается с живой водой, Божьим перстом и сталинским ударом, лирический герой призывает деревья подняться в бой.

«Забайкальцы, давно пора перестать истреблять лес. Поджигатели, образумьтесь! Остановите свое безумие», — подписал видео Осипов.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров. Площадь возгорания в МЧС оценили более чем в 190 тысяч гектаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    В Раде рассказали о закупке для ВСУ мин столетней давности

    Раскрыты последствия отмены переговоров в Лондоне для Украины

    Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник ВСУ уворачивался от ракет ПВО

    В баре на курорте Европы с туристов начали брать деньги за кубики льда

    Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя

    Задержание ударившего ножом полицейского россиянина попало на видео

    СВР назвала отвратительным запрет ЕС на визит в Москву 9 мая

    Евросоюз собрался запретить новые газовые контракты с Россией

    Король Карл III отметил Пасху с братом-педофилом вместо наследника престола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости