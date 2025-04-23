Дальневосточный губернатор выложил клип про лесные пожары с нацистами-поджигателями

Глава Забайкалья Осипов выложил посвященный бойцам СВО клип на песню Чичериной

Глава Забайкальского края Александр Осипов выложил посвященный бойцам специальной военной операции (СВО) и лесным пожарам клип на песню исполнительницы хита «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной «Русский лес». Кадры опубликованы в Telegram-канале чиновника.

В выложенном чиновником ролике фигурируют сам дальневосточный губернатор, горящий лес и нацисты-поджигатели, уничтожавшие деревни с мирными жителями в годы Великой Отечественной войны. Также в видео использованы кадры парадов, возложения венков к мемориалам, а также участники СВО из Забайкалья, водружающие флаг над взятым под контроль населенным пунктом.

В песне Чичериной лес сравнивается с живой водой, Божьим перстом и сталинским ударом, лирический герой призывает деревья подняться в бой.

«Забайкальцы, давно пора перестать истреблять лес. Поджигатели, образумьтесь! Остановите свое безумие», — подписал видео Осипов.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров. Площадь возгорания в МЧС оценили более чем в 190 тысяч гектаров.