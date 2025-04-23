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19:42, 23 апреля 2025Бывший СССР

Кремль допустил мгновенное прекращение огня при одном условии

Песков: Прекращение огня возможно, если Украина уйдет из новых регионов РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прекращение огня возможно, если Украина уйдет из новых регионов России. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

Представителя Кремля спросили о том, закончился бы конфликт мгновенно при согласии Украины. «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — ответил Песков

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на немедленном и полном прекращении огня. Он отметил, что выполнение этих условий возможно при условии наличия стремления к этому у двух сторон.

До этого во Франции заявили, что считают уважение территориальной целостности Украины основным требованием Европы по урегулированию конфликта.

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