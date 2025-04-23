Лавров заявил о заинтересованности России в мигрантах

Лавров: Сокращение числа мигрантов не отвечает интересам России

Сокращение числа мигрантов не отвечает интересам России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, передает ТАСС.

«Если брать ситуацию глобально, конечно, меры, которые приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, едва ли отвечают нашим интересам», — заявил министр.

Он отметил несколько миграционных проблем, существующих в России. С одной стороны, сокращение количества мигрантов логически приведет к уменьшению рабочей силы. С другой стороны, необходимо обеспечить соблюдение ими российских законов, не допуская формирования преступных тенденций.

Ранее Лавров рассказал о понимании Узбекистаном изменений в миграционной политике России. Он подчеркнул, что необходимо гарантировать новым мерам максимально эффективное правоприменение.