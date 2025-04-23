Лавров рассказал о понимании Узбекистаном изменений в миграционной политике России

Лавров: Узбекистан понимает необходимость изменений в миграционной политике РФ

В Узбекистане изменения миграционной политики России нашли полное понимание. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, задача миграционной политики России состоит в том, чтобы трудовые мигранты прошли необходимую подготовку, прежде чем направиться в РФ. Он добавил, что мигранты должны знать русский язык и законы России. Лавров рассказал, что сейчас необходимо обеспечить новым мерам должную правоприменительную практику.

Он также рассказал, что в Узбекистане российская делегация нашла полное понимание необходимости изменений, которые помогут минимизировать количество нарушений и проявлений экстремизма.

Ранее Лавров раскритиковал политику Евросоюза в Центральной Азии. «Мы выступаем категорически против политизации процессов сотрудничества, привнесения сюда идеологических элементов, связанных с попытками той или иной группы стран установить доминирование на этом и на других геополитических пространствах», — сказал он.