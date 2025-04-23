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13:42, 23 апреля 2025Бывший СССР

Лавров раскритиковал политику ЕС в Центральной Азии

Лавров: Россия против попыток ЕС установить доминирование в Центральной Азии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Россия выступает против попыток ЕС установить доминирование в Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы выступаем категорически против политизации процессов сотрудничества, привнесения сюда идеологических элементов, связанных с попытками той или иной группы стран установить доминирование на этом и на других геополитических пространствах», — заявил глава российского МИД.

В начале апреля Узбекистан посетила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Тогда проходил первый саммит Европейский союз — Центральная Азия, где принимали участие главы пяти постсоветских стран: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Они все договорились о стратегическом партнерстве с Брюсселем.

Тогда же два члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстан и Киргизия выразили свое желание сотрудничать с ЕС.

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