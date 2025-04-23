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14:33, 23 апреля 2025Моя страна

Легендарный высокогорный отель восстановят в одном регионе на Кавказе

Воссоздание отеля «Приют 11» на Эльбрусе начнется в 2025 году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Легендарный высокогорный отель «Приют 11» на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии начнут восстанавливать в 2025 году. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

На текущий год запланирован старт воссоздания гостиницы для альпинистов советского периода, которая находилась на высоте 4050 метров, а также строительство новой зоны подъема туристов на Эльбрусе.

Кроме того, начнется возведение многофункционального сервисного центра на поляне Азау в этом регионе. Отмечается, что с концепцией проектов можно будет познакомиться на Кавказском инвестиционном форуме.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии захотели принять больше иностранных туристов. Для удобства гостей там сделали систему навигации на английском языке.

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