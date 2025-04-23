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10:05, 23 апреля 2025Путешествия

Летевшие в Сочи россияне на сутки застряли в другом городе из-за погоды

«Росавиация»: Летевшие в Сочи россияне застряли в Минводах на сутки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне, летевшие из Москвы в Сочи, на более чем сутки застряли в другом городе из-за погодных условий в месте назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что самолет авиакомпании Utair вылетел из Внуково утром 21 апреля, но не смог приземлиться в Сочи из-за метеоулосивий. Тогда пилоты приняли решение сесть в Минводах. 90 человек отказались ждать очередного вылета и решили добраться до курортного города самостоятельно. Другие же вылетели тем же рейсом 22 апреля в 18:16 по мск.

Ранее российский пассажирский самолет, вылетевший из Минвод, вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона. Известно, что борт авиакомпании «Россия» направлялся в Екатеринбург.

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