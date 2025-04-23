Раскрыты последствия отмены переговоров в Лондоне для Украины

NBC: Перенос переговоров в Лондоне лишил Киев надежд на краткосрочное перемирие

Перенос переговоров министров иностранных дел в Лондоне лишил Киев надежд заключить краткосрочное перемирие. Об этом сообщает NBC News.

«Переговоры на высшем уровне, направленные на приостановку боевых действий в Украине, не состоялись в среду, (...) что нанесло удар по надеждам Киева на заключение краткосрочного мирного соглашения», — говорится в материале.

Встреча министров иностранных дел по Украине в Лондоне была отложена после отказа от участия госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. Министры пришли к выводу о необходимости дальнейших технических переговоров, прежде чем подобная встреча сможет состояться.

Мирное предложение США, которое главы МИД должны были обсуждать в Лондоне, предусматривает признание Вашингтоном присоединения Крыма Россией, однако накануне украинский лидер Владимир Зеленский это предложение отверг.