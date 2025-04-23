Sky News: Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили встречу в Лондоне

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, обсуждения пройдут между высокопоставленными чиновниками пяти стран. Тем не менее предполагается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.

«Снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны [президента США] Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться соглашения о прекращении огня», — говорится в материале.

Мирное предложение США, которое главы МИД должны были обсуждать в Лондоне, предусматривает признание Вашингтоном присоединения Крыма Россией, однако накануне украинский лидер Владимир Зеленский это предложение отверг.

При этом издание уточняет, что союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и проекты по восстановлению в обмен на любые подобные территориальные уступки.

Ранее стало известно, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине из семи пунктов. Первые два пункта включают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт — отказ Украины от членства в НАТО.