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09:04, 23 апреля 2025Мир

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

Sky News: Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили встречу в Лондоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: JULIEN DE ROSA / Reuters

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, обсуждения пройдут между высокопоставленными чиновниками пяти стран. Тем не менее предполагается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.

«Снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны [президента США] Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться соглашения о прекращении огня», — говорится в материале.

Мирное предложение США, которое главы МИД должны были обсуждать в Лондоне, предусматривает признание Вашингтоном присоединения Крыма Россией, однако накануне украинский лидер Владимир Зеленский это предложение отверг.

При этом издание уточняет, что союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и проекты по восстановлению в обмен на любые подобные территориальные уступки.

Ранее стало известно, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине из семи пунктов. Первые два пункта включают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт — отказ Украины от членства в НАТО.

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