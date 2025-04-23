На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

Telegraph: США представят в Лондоне мирный план по Украине из семи пунктов

США представят в Лондоне мирный план по Украине из семи пунктов, детали раскрыло издание The Telegraph.

По его информации, первые два пункта включают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт — отказ Украины от членства в НАТО при сохранении возможности вступить в Европейский союз (ЕС).

Четвертый и пятый пункты касаются территориальных вопросов. По данным издания, США готовы признать российский суверенитет над Крымом, а четыре региона, вошедшие в состав России в 2022 году (Херсонская, Запорожская области, ДНР, ЛНР) — признать де-факто подконтрольными РФ.

Шестой пункт предполагает подписание соглашения по ресурсам между Соединенными Штатами и Украиной. Седьмой пункт предусматривает возможность установления новых отношений между Москвой и Вашингтоном, сотрудничество в энергетической сфере и снятие всех американских санкций. Также в плане содержится предложение о передаче Запорожской атомной электростанции под управление США.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог озвучит инициативы украинским и европейским представителям на встрече в Лондоне, а спецпредставитель Стив Уиткофф передаст детали российской стороне.

Издание уточнило, что взамен Украина получает гарантии безопасности от Европы, компенсации и помощь в восстановлении, а также Россия оставляет занятую ВС РФ часть Харьковской области.

Ранее издание The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия предложила США заморозить боевые действия по нынешней линии фронта. По его данным, эту идею российский лидер Владимир Путин озвучил Уиткоффу в начале апреля.

Газета The Washington Post (WP) писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие окончания боевых действий. При этом уточняется, что Вашингтон оказывает «поразительное» давление на Киев по данному вопросу.

