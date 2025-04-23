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15:11, 23 апреля 2025Россия

Матвиенко прокомментировала переговоры по размещению войск ЕС на Украине

Матвиенко: Россия не будет обсуждать размещение войск Евросоюза на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждают размещение войск Евросоюза на Украине. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.

«Что касается размещения европейских войск на Украине, ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения», — сказала она.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что это является вопросом безопасности и суверенитета России.

Ранее газета The Hill заявила, что размещение миротворцев НАТО на Украине невыполнимо сразу по нескольким причинам. В материале указывается, что помощь Украине оказывают не все члены НАТО.

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