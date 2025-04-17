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12:46, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

В США оценили возможность размещения на Украине миротворцев НАТО

The Hill: Размещение миротворцев НАТО на Украине невыполнимо
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Jon Nazca / Reuters

Размещение миротворцев НАТО на Украине невыполнимо сразу по нескольким причинам, заявила базирующаяся в США газета The Hill. Материал, в котором оценивается возможность появления сил Североатлантического альянса на украинской территории, опубликован на сайте издания.

Так, в газете указали, что помощь Украине оказывают не все члены НАТО. «Было бы удивительно, если бы все 32 члена НАТО согласились коллективно устроить миротворческую миссию», — добавили в The Hill.

Кроме того, как подчеркивается в материале, Россия с высокой вероятностью не согласилась бы на размещение на Украине миротворцев. «[Президент России Владимир] Путин счел бы прямо противоречащим его представлениям о безопасности России дозволение странам-членам НАТО разместить значительное количество военных на Украине», — заявили журналисты.

Третьей причиной, по которой на Украине вряд ли появятся миротворцы Североатлантического альянса, газета сочла нехватку ресурсов. Как отметили в The Hill, маловероятно, что страны-члены НАТО в ближайшее время смогут предоставить для этой цели необходимое количество военнослужащих.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозой для России присутствие миротворцев стран НАТО на Украине. Министр подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях.

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