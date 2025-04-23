Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 23 апреля 2025Экономика

Миллиардер раскритиковал Трампа за непредсказуемость

Bloomberg: Тарифы Трампа могут нанести очень большой вред миру
Кирилл Луцюк
Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон. Фото: Simon Dawson / Reuters

Тарифы, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп, беспорядочны и непредсказуемы. Об этом заявил британский миллиардер Ричард Брэнсон. Его процитировало агентство Bloomberg.

По словам Брэнсона, пошлины Трампа означают неопределенное будущее для процветавших до сих
пор предпринимателей, и если глава Белого дома продолжит идти выбранным им курсом, то «он рискует нанести очень много вреда этому миру».

Брэнсон отметил, что многие американцы, с которыми он знаком, расстроены экономической политикой Трампа, при этом сам глава государства не разделяет мнения подавляющего большинства своих сограждан.

Ранее Трамп заявил, что планирует снизить пошлины на товары из Китая. По его словам, отметка в 145 процентов действительно чересчур высока. При этом нулевых тарифов не будет.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

    Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

    Названы последствия землетрясения в Стамбуле

    В Еврокомиссии отреагировали на идею признать Крым частью России

    В Раде рассказали о закупке для ВСУ мин столетней давности

    Раскрыты последствия отмены переговоров в Лондоне для Украины

    Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник ВСУ уворачивался от ракет ПВО

    В баре на курорте Европы с туристов начали брать деньги за кубики льда

    Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости