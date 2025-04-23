Миллиардер раскритиковал Трампа за непредсказуемость

Bloomberg: Тарифы Трампа могут нанести очень большой вред миру

Тарифы, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп, беспорядочны и непредсказуемы. Об этом заявил британский миллиардер Ричард Брэнсон. Его процитировало агентство Bloomberg.

По словам Брэнсона, пошлины Трампа означают неопределенное будущее для процветавших до сих

пор предпринимателей, и если глава Белого дома продолжит идти выбранным им курсом, то «он рискует нанести очень много вреда этому миру».

Брэнсон отметил, что многие американцы, с которыми он знаком, расстроены экономической политикой Трампа, при этом сам глава государства не разделяет мнения подавляющего большинства своих сограждан.

Ранее Трамп заявил, что планирует снизить пошлины на товары из Китая. По его словам, отметка в 145 процентов действительно чересчур высока. При этом нулевых тарифов не будет.