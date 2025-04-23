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13:12, 23 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о попытке атаки ВСУ на Татарстан

Минобороны: Силы ПВО уничтожили над Татарстаном украинский беспилотник
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Татарстан. Подробности о попытке удара сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки, как уточнило ведомство, была предпринята около 12.20 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один летательный аппарат.

Жители Татарстана сообщили о попытке атаки беспилотников в среду, 23 апреля. Они рассказали, что в небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник и облако дыма. По неофициальным данным, ВСУ пытались ударить по Татарстану с помощью дронов UJ-22 Airbone.

В сети появились кадры падения сбитого над Татарстаном беспилотника. На ролике видно падение охваченного огнем объекта на фоне чистого неба. Над домом пирамидальной формы также видно облако дыма — вероятно, в этом месте был перехвачен дрон.

ЖЗЛ
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