Минобороны раскрыло подробности о попытке атаки ВСУ на Татарстан

Минобороны: Силы ПВО уничтожили над Татарстаном украинский беспилотник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Татарстан. Подробности о попытке удара сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки, как уточнило ведомство, была предпринята около 12.20 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один летательный аппарат.

Жители Татарстана сообщили о попытке атаки беспилотников в среду, 23 апреля. Они рассказали, что в небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник и облако дыма. По неофициальным данным, ВСУ пытались ударить по Татарстану с помощью дронов UJ-22 Airbone.

В сети появились кадры падения сбитого над Татарстаном беспилотника. На ролике видно падение охваченного огнем объекта на фоне чистого неба. Над домом пирамидальной формы также видно облако дыма — вероятно, в этом месте был перехвачен дрон.