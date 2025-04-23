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15:15, 23 апреля 2025Моя страна

Младенец с рекордным весом 2025 года родился в российском регионе

В Рязани родился самый крупный малыш 2025 года весом более пяти килограммов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Febe Vanermen / Unsplash

В перинатальном центре Рязани на свет появился самый крупный новорожденный 2025 года. Вес младенца составил 5080 граммов. Об этом сообщили в официальной группе медучреждения во «Вконтакте».

Как уточнили в перинатальном центре, мальчик стал вторым ребенком в семье. Первый малыш также отличался высоким весом при рождении, однако новорожденный побил не только семейный рекорд, но и стал самым крупным ребенком среди всех, появившихся в учреждении в текущем году. Предыдущий «богатырь», родившийся в январе, весил на 170 граммов меньше.

«В Перинатальном центре родился богатырь. Вес этого малыша пока максимальный среди наших карапузов 2025 года — 5080 грамм», — говорится в сообщении учреждения.

Медики отметили, что дети с весом выше нормы после рождения находятся под постоянным наблюдением неонатологов. Такие параметры могут быть связаны с особенностями конституции матери, а также с определенными осложнениями, возникшими во время беременности. Однако в случае с рязанским младенцем обследование не выявило отклонений, и спустя несколько дней он вместе с мамой был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил, что в регионе родилась необычная двойня.

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