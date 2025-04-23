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15:50, 23 апреля 2025Ценности

Младший сын Арнольда Шварценеггера изменился до неузнаваемости

Младший сын Арнольда Шварценеггера похудел и изменился до неузнаваемости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: North-Sunset / Backgrid / Legion-Media

Младший сын американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер изменился до неузнаваемости и удивил общественность. Снимки публикует Page Six.

27-летний наследник знаменитости попал в объектив папарацци у ресторана Restoration Hardware в Западном Голливуде. Мужчина был одет в синий лонглив и бежевые брюки, а в качестве обуви он предпочел кеды белого цвета. Кроме того, на нем были очки, в руках при этом он держал стакан.

Пользователи обратили внимание, что Шварценеггер значительно похудел, и принялись обсуждать его внешность в соцсетях. Сам он никак не комментировал свою трансформацию.

Ранее в апреле в сети удивились внешности сына российского художника Никаса Сафронова — пианиста Луки Затравкина после похудения.

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