Москвичам пообещали грозу

МЧС Москвы: Столицу ждет гроза с сильным ливнем

В Москве вечером в среду, 26 апреля, ожидается гроза, дождь, местами переходящий в ливень. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России по городу Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 18:00 среды по 12:00 четверга, 24 апреля. Гроза и дождь будут вызваны прохождением холодного атмосферного фронта. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Во время непогоды ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7 градусов Цельсия.

Москвичам рекомендовали снизить скорость движения, управляя транспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни погода в Москве будет близка к климатической норме июня. В четверг, 24 апреля, ожидается плюс 17-19 градусов, в регионе столбики термометров достигнут отметки 21 градус. Затем погода резко изменится: в пятницу, 25 апреля, в городе похолодает до плюс 13 градусов днем и до 10 градусов ночью.