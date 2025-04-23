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14:48, 23 апреля 2025Экономика

Москвичам назвали срок наступления похолодания

Синоптик Вильфанд: 26 апреля в Москве похолодает на 15-18 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

К концу недели в Москве ожидается значительное похолодание. Насколько опустятся столбики термометров, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание наступит в субботу, 26 апреля. На выходных температура в столице опустится разом на 15-18 градусов, предупреждает синоптик. Днем она будет варьироваться в пределах 6-11 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут держаться около нулевой отметки, в области ожидается до минус 1 градуса. «Будет уже апрельская погода, которая характерна для второй пятидневки, то есть погода будет отставать от своего климатического развития», — прокомментировал Вильфанд.

В воскресенье в Москве похолодает еще больше — дневная температура может опуститься до 4 градусов тепла. В сравнении с прошедшей средой, 22 апреля, столбики термометров опустятся на целых 20 градусов. Ночью по области будут держаться отрицательные температуры. Околонулевые значения сохранятся и в понедельник, но в дальнейшем температура пойдет вверх. Значительного потепления до июньских или даже майских значений не стоит ждать до конца месяца, отметил Вильфанд.

По сведениям специалиста прогностического центра «Метео» Александра Ильина, уже во вторник, 29 апреля, температура в городе вновь перевалит за отметку 10 градусов тепла. К 1 мая воздух в Москве, как обещает синоптик, вновь прогреется до плюс 15-20 градусов.

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