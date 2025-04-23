Мужчин призвали воздержаться от алкоголя на три месяца в одном случае

Уролог Мейринья призвала мужчин воздержаться от алкоголя перед зачатием ребенка

Уролог Ана Мейринья призвала мужчин воздержаться от алкоголя за три месяца до зачатия ребенка. Об этом она рассказала изданию Sapo.

Как пояснила Мейринья, такой срок она назвала, поскольку именно за это время происходит полное обновление запасов спермы. Она отметила, что алкоголь негативно сказывается на качестве эякулята, в том числе из-за него уменьшается количество сперматозоидов. В случае, если мужчина употребляет алкоголь, вероятность зачать ребенка существенно снижается, предупредила доктор.

Кроме того, по словам врача, существуют и другие факторы, которые могут влиять на мужскую фертильность. Специалистка посоветовала снизить количество жирной пищи в рационе, отказаться от курения и регулярно заниматься физическими упражнениями. Что же касается женщин, им тоже опасно употреблять алкоголь перед зачатием ребенка, заключила эксперт.

Ранее гинеколог Анастасия Семененко рассказала женщинам, как повысить фертильность. По ее словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.