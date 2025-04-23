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21:01, 23 апреля 2025Забота о себе

Мужчин призвали воздержаться от алкоголя на три месяца в одном случае

Уролог Мейринья призвала мужчин воздержаться от алкоголя перед зачатием ребенка
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Уролог Ана Мейринья призвала мужчин воздержаться от алкоголя за три месяца до зачатия ребенка. Об этом она рассказала изданию Sapo.

Как пояснила Мейринья, такой срок она назвала, поскольку именно за это время происходит полное обновление запасов спермы. Она отметила, что алкоголь негативно сказывается на качестве эякулята, в том числе из-за него уменьшается количество сперматозоидов. В случае, если мужчина употребляет алкоголь, вероятность зачать ребенка существенно снижается, предупредила доктор.

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Кроме того, по словам врача, существуют и другие факторы, которые могут влиять на мужскую фертильность. Специалистка посоветовала снизить количество жирной пищи в рационе, отказаться от курения и регулярно заниматься физическими упражнениями. Что же касается женщин, им тоже опасно употреблять алкоголь перед зачатием ребенка, заключила эксперт.

Ранее гинеколог Анастасия Семененко рассказала женщинам, как повысить фертильность. По ее словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.

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