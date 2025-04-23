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17:43, 23 апреля 2025Из жизни

Мужчина вырвал глаз незнакомцу за один вопрос

В США мужчина вырвал глаз незнакомцу и сломал ему челюсть без какой-либо причины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В городе Финикс, США, полицейские арестовали 39-летнего мужчину, который напал на незнакомца без какой-либо причины и лишил его глаза. Об этом сообщает Fox News.

По словам пострадавшего, он шел по улице около часа ночи, когда заметил незнакомого мужчину, позже идентифицированного как Дэниел Ланкс. Проходя мимо, он решил проявить вежливость и спросил у Ланкса: «Как дела?» Тот ответил ему что-то неразборчивое. Он продолжил идти, как вдруг Ланкс набросился на него со спины, засунул пальцы ему в правую глазницу и стал вытаскивать его глаз.

Жертва упала на землю, и мужчина принялся избивать ее. В конце концов пострадавшему удалось отбиться от незнакомца и сбежать. Оказавшись дома, он вызвал полицию. Когда полицейские приехали к нему, то обнаружили, что Ланксу удалось вырвать его глазное яблоко: оно вывалилось наружу и свисало. К тому же, у мужчины была сломана челюсть. Ему оказали медицинскую помощь, но не смогли вернуть глаз.

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Ланкса нашли через несколько дней. Выяснилось, что за неделю до происшествия он вышел на свободу под подписку о невыезде. До этого его уже арестовывали за кражу и нападение.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе, США, на парковке возле магазина заметили каннибала. Он напал на незнакомца и съел его глаз и ухо.

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