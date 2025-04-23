На Apple составили протокол из-за пропаганды ЛГБТ

Таганский суд Москвы получил протокол на компанию Apple из-за пропаганды ЛГБТ

Таганский суд Москвы получил протокол, составленный на корпорацию Apple за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Компанию Apple Distribution International обвинили в нарушении части 3 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета».

В сообщении не уточняется, что именно послужило причиной для составления административного протокола. Дата судебного заседания по делу пока не назначена, отмечает агентство.

В ноябре 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент. Размер административного взыскания составил 3,6 миллиона рублей. В январе 2024 года компанию обязали выплатить 800 тысяч рублей за неудаление книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом).