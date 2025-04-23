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15:58, 23 апреля 2025Наука и техника

На Байкале разлилось четыре тонны нефти

Байкальский музей: Произошел выброс около 4 тонн нефти со дна Байкала
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Под ледяным покровом Байкала произошел выброс около четырех тонн нефти. Как заявляют специалисты, это не авария и не следствие человеческой деятельности, а редкое природное явление, связанное с естественными процессами в глубинах озера. Об этом сообщает Байкальский музей на своей странице во «ВКонтакте».

Выход нефти зафиксировали сотрудники музея в районе деревни Сухая в Бурятии во время полевых наблюдений за нерпами. За зиму подо льдом накопилось значительное количество углеводородов, которое прорвалось наружу, образовав масляные разводы.

По оценкам специалистов, подобные выбросы происходят в Байкале ежегодно. Объем — около четырех тонн — не наносит вреда экосистеме. Ученые отмечают, что впервые этот феномен был описан еще в XIX веке исследователем Иоганном Георгом Гмелиным. Позже советские геологи даже изучали возможность промышленной добычи нефти в озере, но отказались от этой идеи из-за рисков для уникальной экологии.

Дно Байкала содержит залежи углеводородов, из-за чего там в естественных условиях формируются нефть и газ. Но несмотря на это, озеро остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире.

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