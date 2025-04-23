Депутат Рады Горбенко: До 400 тысяч человек сбежали с Украины от мобилизации

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что с февраля 2022 года с Украины от мобилизации сбежали от 300 до 400 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью YouTube каналу «Откровенно».

Горбенко подчеркнул, что на конец февраля 2022 года за границей находились порядка миллиона украинцев, которые позже не вернулись. Он также признал, что существует проблема и с чиновниками, способствующими выезду уклонистов за границу под видом волонтеров.

В качестве примера Горбенко привел уголовное дело в отношении заместителя мэра Киева Владимира Прокопива, которого взяли под круглосуточный домашний арест. Следствие утверждает, что он проводил выезд граждан в Евросоюз под видом перевозки гуманитарных грузов и топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее депутат Верховной Рады Нина Южанина сообщила о необходимости усилить мобилизацию на Украине из-за серьезных потерь и дезертирства в рядах ВСУ. Она назвала ситуацию катастрофической.