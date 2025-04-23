Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:13, 23 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назвали число сбежавших от мобилизации

Депутат Рады Горбенко: До 400 тысяч человек сбежали с Украины от мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что с февраля 2022 года с Украины от мобилизации сбежали от 300 до 400 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью YouTube каналу «Откровенно».

Горбенко подчеркнул, что на конец февраля 2022 года за границей находились порядка миллиона украинцев, которые позже не вернулись. Он также признал, что существует проблема и с чиновниками, способствующими выезду уклонистов за границу под видом волонтеров.

В качестве примера Горбенко привел уголовное дело в отношении заместителя мэра Киева Владимира Прокопива, которого взяли под круглосуточный домашний арест. Следствие утверждает, что он проводил выезд граждан в Евросоюз под видом перевозки гуманитарных грузов и топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее депутат Верховной Рады Нина Южанина сообщила о необходимости усилить мобилизацию на Украине из-за серьезных потерь и дезертирства в рядах ВСУ. Она назвала ситуацию катастрофической.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    ФСБ раскрыла подробности об агенте молдавской разведки

    Связь задержанной в Киргизии с Русским домом оценили

    ФСБ пресекла деятельность экс-сотрудника молдавской службы безопасности в России

    Переговорам с участием Зеленского в Лондоне предрекли провал

    На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

    Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

    Российский подросток изрезал ножом сверстника во время ссоры

    Экс-избранница миллиардера Лебедева снялась в купальнике на фоне слухов о его новом романе

    Диетолог дал необычный совет для похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости