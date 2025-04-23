Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:03, 23 апреля 2025Бывший СССР

На Украине с начала года сожгли более 80 принадлежащих военным машин

Нацполиция: С начала года на Украине сожгли 84 машины, принадлежащих ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isaev Aslan / Globallookpress.com

С начала года на Украине сожгли более 80 машин, принадлежащих военным ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил замглавы Национальной полиции республики Андрей Небитов.

«Сожжение автомобилей Вооруженных сил Украины — к сожалению, мы с начала года уже зафиксировали 84 таких факта», — отметил он.

Небитов добавил, что в стране продолжают регистрировать попытки совершения терактов, в том числе на территории военкоматов и отделений полиции. С начала года зафиксировано 33 теракта, 16 удалось предотвратить.

В декабре сообщалось, что Национальная полиция Украины зафиксировала 341 случай поджога автомобилей военнослужащих ВСУ с начала 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    Французский историк заявил о победе России над Западом

    В США упразднили группу по якобы преступлениям России в конфликте на Украине

    Адвокат по бракоразводным процессам назвал одну нелепую ошибку изменников

    Член загадочной секты стал замдиректора школы и снял десятки видео под юбками учениц

    Разгадана тайна древнего механизма

    В Крыму назвали закономерным возможное решение Запада признать полуостров российским

    Мурашко рассказал о возможности участников СВО пройти репродуктивную диспансеризацию

    Стало известно о продолжающихся взрывах в Киржаче Владимирской области

    Во Владимирской области эвакуировали порядка 450 человек из-за детонации боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости