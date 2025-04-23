На Украине с начала года сожгли более 80 принадлежащих военным машин

Нацполиция: С начала года на Украине сожгли 84 машины, принадлежащих ВСУ

С начала года на Украине сожгли более 80 машин, принадлежащих военным ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил замглавы Национальной полиции республики Андрей Небитов.

«Сожжение автомобилей Вооруженных сил Украины — к сожалению, мы с начала года уже зафиксировали 84 таких факта», — отметил он.

Небитов добавил, что в стране продолжают регистрировать попытки совершения терактов, в том числе на территории военкоматов и отделений полиции. С начала года зафиксировано 33 теракта, 16 удалось предотвратить.

В декабре сообщалось, что Национальная полиция Украины зафиксировала 341 случай поджога автомобилей военнослужащих ВСУ с начала 2024 года.

