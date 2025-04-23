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15:37, 23 апреля 2025Путешествия

Находящимся в Стамбуле россиянам сделали важное предупреждение

Генконсульство РФ в Стамбуле порекомендовало россиянам избегать паники
Алина Черненко

Фото: Khalil Hamra / AP

В Генеральном консульстве РФ в Стамбуле порекомендовали находящимся в турецком городе и его окрестностях соотечественникам следовать требованиям безопасности при землетрясениях и избегать паники. Важное предупреждение сделано в Telegram-канале дипведомства.

Землетрясение магнитудой 6,2, сопровождавшееся серией афтершоков, произошло в Мраморном море на глубине 6,9 километра рядом с городом Силиври в провинции Стамбул, говорится в источнике. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Россиянам также посоветовали в экстренных ситуациях обращаться по телефону: +905309410368.

Ранее сообщалось, что во время землетрясения в Стамбуле временно отключилась электроэнергия, тряслись стены, раскачивались люстры и скрипела мебель. Местные жители сначала переждали подземные толчки в домах, а потом стали выбегать на улицу.

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