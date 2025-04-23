Названы последствия землетрясения в Стамбуле

В Стамбуле после землетрясения появились проблемы с интернетом

Стали известны первые последствия землетрясения в Стамбуле. Их назвало издание РИА Новости.

Как рассказал в социальной сети X глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий уже начали оценивать ущерб от землетрясения. Помимо Стамбула, подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, заключил он.

Во время землетрясения временно отключилась электроэнергия, тряслись стены, раскачивались люстры и скрипела мебель. Местные жители сначала переждали подземные толчки в домах, а потом стали выбегать на улицу. Кроме того, в городе появились проблемы с доступом в интернет.

Ранее магнитуду землетрясения в Стамбуле оценили в 6,2. При этом о пострадавших информация пока не поступала.