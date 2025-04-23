Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 23 апреля 2025Мир

Названы последствия землетрясения в Стамбуле

В Стамбуле после землетрясения появились проблемы с интернетом
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Стали известны первые последствия землетрясения в Стамбуле. Их назвало издание РИА Новости.

Как рассказал в социальной сети X глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий уже начали оценивать ущерб от землетрясения. Помимо Стамбула, подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, заключил он.

Во время землетрясения временно отключилась электроэнергия, тряслись стены, раскачивались люстры и скрипела мебель. Местные жители сначала переждали подземные толчки в домах, а потом стали выбегать на улицу. Кроме того, в городе появились проблемы с доступом в интернет.

Ранее магнитуду землетрясения в Стамбуле оценили в 6,2. При этом о пострадавших информация пока не поступала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

    Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

    Названы последствия землетрясения в Стамбуле

    В Еврокомиссии отреагировали на идею признать Крым частью России

    В Раде рассказали о закупке для ВСУ мин столетней давности

    Раскрыты последствия отмены переговоров в Лондоне для Украины

    Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник ВСУ уворачивался от ракет ПВО

    В баре на курорте Европы с туристов начали брать деньги за кубики льда

    Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости