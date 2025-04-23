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12:31, 23 апреля 2025Ценности

Названы любимые джинсы россиян

МЕГА: Россияне назвали брюки wide-leg любимой моделью джинсов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom  

Аналитики МЕГИ провели исследование о потреблении россиянами денима. Результаты опроса, который провели в честь «сезона денима» в МЕГЕ среди 1500 женщин и мужчин России возрастом от 18 лет, попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным команды торгового центра, россияне считают джинсы базой (14 процентов) и часто покупают их, чтобы дополнить образ для событий (26 процентов). При этом у половины россиян (46 процентов) в гардеробе присутствует от трех до пяти пар брюк из денима.

Самыми любимыми джинсами респонденты назвали штаны модели wide-leg (18 процентов), прямые джинсы (14 процентов) и скинни-варианты (9 процентов). Среди брендов, у которых респонденты покупают деним чаще всего, оказались O’STIN, Gloria Jeans и Sela.

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Кроме того, аналитикам стало известно, что 49 процентов опрошенных россиян знают свой размер, но периодически испытывают сложности с подбором джинсов из-за разницы размерных сеток у брендов, поэтому предпочитают покупки офлайн. Помимо примерки джинсов перед покупкой, почти половина россиян приезжает в торговые центры, чтобы оценить качество денима вживую (47 процентов).

Ранее в апреле персональный шопер Стейси Оливер назвала самые модные джинсы на весну.

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