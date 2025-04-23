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11:50, 23 апреля 2025Силовые структуры

Называющий себя бойцом ММА россиянин ворвался в номер чиновницы и угрожал ножом полиции

Называющий себя бойцом ММА россиянин устроил стрельбу в гостинице в Москве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Называющий себя бойцом ММА 22-летний россиянин Алим Орков совершил нападение с пистолетом и ножом в гостинице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, мужчина, будучи в неадекватном состоянии, ворвался в номер чиновницы из Тюменской областной думы. Ей удалось убедить дебошира выйти в коридор, где он принялся стрелять из пистолета. Когда на место ЧП прибыли полицейские, мужчина взялся за нож и попытался ранить силовиков, но тем удалось его обезвредить.

Примечательно, что в социальных сетях Орков называет себя бойцом с псевдонимом Шоумен, но в его активе нет ни одного поединка на профессиональном ринге. Задержанному грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье российский полицейский получил ранение при попытке проверить документы.

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