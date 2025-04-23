Россиянин пырнул ножом пытавшегося проверить его документы полицейского

В Подмосковье россиянин ударил ножом полицейского и сбежал с места ЧП

В Подмосковье российский полицейский получил ранение при попытке проверить документы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ЧП произошло в подмосковной деревне Шеметово. Два полицейских из подразделения за оборотом наркотиков заметили подозрительного молодого человека. В ответ на требование предъявить документы, незнакомец выхватил нож и нанес одному из сотрудников несколько ударов ножом, а после бросился бежать.

В ходе ряда оперативно-разыскных мероприятий, сыщики вышли на след преступника, которым оказался 37-летний житель Тульской области. Жизнь раненного полицейского вне угрозы, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Дербенте полицейские потребовали от автомобилиста остановиться, однако он проигнорировал это требование и продолжил движение, переехав полицейского, после чего открыл огонь.