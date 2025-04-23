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08:13, 23 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин пырнул ножом пытавшегося проверить его документы полицейского

В Подмосковье россиянин ударил ножом полицейского и сбежал с места ЧП
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Подмосковье российский полицейский получил ранение при попытке проверить документы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ЧП произошло в подмосковной деревне Шеметово. Два полицейских из подразделения за оборотом наркотиков заметили подозрительного молодого человека. В ответ на требование предъявить документы, незнакомец выхватил нож и нанес одному из сотрудников несколько ударов ножом, а после бросился бежать.

В ходе ряда оперативно-разыскных мероприятий, сыщики вышли на след преступника, которым оказался 37-летний житель Тульской области. Жизнь раненного полицейского вне угрозы, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Дербенте полицейские потребовали от автомобилиста остановиться, однако он проигнорировал это требование и продолжил движение, переехав полицейского, после чего открыл огонь.

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