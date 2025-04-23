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01:21, 23 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе мужчина открыл огонь по полицейским

В Дербенте мужчина переехал полицейского и открыл по нему огонь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Дербенте полицейские потребовали от автомобилиста остановиться, однако он проигнорировал это требование и продолжил движение, переехав полицейского, после чего открыл огонь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД Дагестана.

Мужчина совершил несколько выстрелов в сторону полицейских. Затем правоохранители применили табельное оружие, начав ответную стрельбу по нападавшему.

«От полученных ранений злоумышленник скончался. В его автомобиле был обнаружен пистолет», — говорится в сообщении.

Пострадавшего полицейского госпитализировали, о его состоянии ничего не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что в Новом Уренгое студент открыл стрельбу из пневматического пистолета в колледже. Тогда никто не пострадал.

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