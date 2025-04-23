Обвиняемый в убийстве Талькова перед приговором заявил о своей невиновности

Продюсер Шляфман назвал приговор суда по делу певца Талькова несправедливым

Музыкальный продюсер Валерий Шляфман, которого заочно осудили за расправу над Игорем Тальковым, заранее назвал приговор суда несправедливым. В беседе с Пятым каналом он заявил о своей невиновности.

Шляфман выразил недовольство судебным процессом, отметив, что многие свидетели подтверждают его невиновность, однако их отказываются слушать.

«Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 1992 года полное вранье. Полная фальсификация фактов, отказ от слушания свидетелей, которые подтверждают, что я не виновен», — сказал он.

Шляфман был концертным директором Талькова. Как установил суд, 6 октября 1991 года он поссорился из-за очередности выступления артистов на концерте с представителем певицы Азизы — Игорем Малаховым. Мужчины устроили потасовку в коридоре, у Малахова при себе был револьвер. В какой-то момент трое человек, среди которых был Тальков, удерживали его. В это время Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и выстрелил. Пуля попала в Талькова, от полученного ранения он не выжил.

В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину. Там он получил загранпаспорт и уехал в Израиль. По его словам, он не пытался скрыться от правосудия и о своем переезде сообщил вдове Талькова.

Известно, что рубашка сыграла важную роль при вынесении приговора в деле о расправе над певцом. Правоохранители обнаружили рубашку, в которую обвиняемый был одет во время преступления, во время обыска квартиры его сожительницы, проживающей в Москве. Специалисты нашли на правом рукаве пороховые следы выстрела и крови Талькова.