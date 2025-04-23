Определена важность спортивной фигуры в жизни россиян

«Авито»: Треть россиян следят за фигурой круглый год

Аналитики «Авито» определили важность спортивной фигуры в жизни россиян. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в опросе участвовали 10 тысяч респондентов, которые ответили на вопросы о том, как они готовятся к летнему сезону и какие методы используют для поддержания формы. Выяснилось, что треть опрошенных (32 процента) следят за формой круглый год. Еще 11 процентов начали заниматься фигурой специально к лету, а 21 — пока только морально готовятся к этому.

По данным аналитиков, почти половина (46 процентов) участников соблюдают популярное правило здорового образа жизни — ходят пешком не менее 10 тысяч шагов в день. При этом 38 процентов делают зарядку по утрам, а 36 процентов занимаются дома с помощью онлайн-тренировок.

В то же время 20 процентов респондентов ходят в тренажерный зал, 18 — занимаются плаванием в бассейне. Столько же катаются на велосипеде, роликах или самокате, а бег или другие кардиотренировки практикуют 15 процентов россиян.

Большинство россиян ведут активный образ жизни для того, чтобы контролировать свой вес. Помимо спорта, половина поддерживающих свою форму опрошенных (47 процентов) стараются выбирать здоровую еду, а 11 процентов и вовсе отслеживают КБЖУ через приложение.

По словам терапевта Алексея Безымянного, важно сохранять сбалансированное питание, употребляя белки, жиры и углеводы, при этом умеренно снижая калорийность рациона и увеличивая физическую активность. «Это поможет "подсушиться" и улучшить рельеф тела. К тому же лучше полностью отказаться от рассыпного сахара и не добавлять его в напитки», — подытожил главный врач диагностического клинического центра №1 ДЗМ.

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