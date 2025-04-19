Россиянам раскрыли способ сжечь жир на теле за 15 минут

Тренер Руслан Панов: HIIT-тренировки помогут сжечь жир на теле за 15 минут

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов раскрыл россиянам способ сжечь жир на теле за 15 минут. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Тренер рассказал, что избавиться от лишнего жира помогут так называемые HIIT-тренировки. Их суть заключается в чередовании кардио, силовых и функциональных нагрузок по заданным временным интервалам. По словам эксперта, обычно такие тренировки включают в себя упражнения с весом собственного тела. Например, 30 секунд спринта сменяются 30 секундами ходьбы или 20 секунд берпи — 10 секундами отдыха.

Панов заявил, что HIIT-тренировки считаются одним из самых эффективных методов для похудения в кратчайшие сроки. Так, из-за высокой интенсивности ускоряется обмен веществ, активизируется процесс жиросжигания и при этом сохраняется мышечная масса. «Однако важно помнить, что похудение зависит не только от тренировок, но и от питания. Даже самые интенсивные занятия не дадут результата, если не будет соблюдаться дефицит калорий», — подчеркнул специалист.

В то же время собеседник издания отметил, HIIT-тренировки могут подойти не всем. «В виду высокой интенсивности и наличия прыжков они не подойдут тем, у кого заболевания сердечно-сосудистой системы и проблемы с суставами. Также они могут негативно повлиять на людей, у которых отсутствует спортивный опыт. Новичкам лучше начать с умеренных нагрузок», — заключил спортсмен.

В октябре прошлого года тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день.