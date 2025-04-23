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18:18, 23 апреля 2025Из жизни

Останки таинственного мужчины идентифицировали спустя 20 лет

В США идентифицировали мужчину, найденного без сознания 20 лет назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael B. Thomas / Getty Images

Полиция города Финикс, США, идентифицировала мужчину, личность которого оставалась загадкой больше 20 лет, с помощью секвенирования ДНК. Об этом сообщает NBC News.

Таинственного мужчину нашли в Финиксе в августе 2004 года. Он лежал на тротуаре без сознания. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли. Полиция и врачи так и не узнали его имя, и никто из родственников не пришел за ним. Полицейские десятилетиями пытались узнать личность пациента с помощью отпечатков пальцев и образцов ДНК, но все было тщетно.

Прорыв в деле таинственных останков случился после того, как их передали в Исследовательский центр генетической генеалогии колледжа Рамапо в Нью-Джерси. Его сотрудники с трудом смогли найти троюродных братьев и сестер мужчины и установили, что он является Джоном Тиллесеном. В 2004 году его объявил пропавшим без вести родной брат.

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Известно, что Тиллесен страдал от психиатрических проблем. Незадолго до появления в Финиксе он позвонил сестре и сказал, что «очистился» и планирует прыгнуть в реку. Что произошло с ним потом — неизвестно до сих пор.

Ранее сообщалось, что в городе Лландриндод-Уэллс, Великобритания, фермер нашел в поле останки путешественника Аарона Люка Дэвиса. Полицейские пришли к выводу, что мужчина сам разделся в мороз под влиянием наркотических веществ и замерз насмерть.

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