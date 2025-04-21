Фермер вышел к овцам в поле и нашел останки раздетого мужчины

В Великобритании фермер нашел в своем поле замерзшего насмерть мужчину

В городе Лландриндод-Уэллс, Великобритания, фермер нашел в поле останки путешественника Аарона Люка Дэвиса. Об этом пишет Daily Mail,

Как рассказал фермер Мэтью Пауэлл, он сделал жуткую находку в январе 2023 года. По его словам, ночь выдалась морозная. Он вышел в поле проверить овец и вдруг заметил в снегу раздетого мужчину. Тот не дышал. В 700 метрах от него лежали его одежда и ботинки. Пауэлл тут же сообщил об увиденном в полицию.

Замерзшего мужчину удалось идентифицировать. Им оказался Аарон Люк Дэвис, которого часто звали «Уэльским Беаром Гриллсом». В его крови нашли наркотические вещества. Выяснилось, что Дэвис давно страдал от психологических проблем: у него диагностировали аутизм и шизофрению. Последние месяцы жизни он предпочитал скитаться по улицам и «лечиться» запрещенными препаратами.

Последним Дэвиса видел его друг. Согласно его показаниям, в пять утра мужчина оделся и ушел из дома. Сначала полиция предполагала, что на него мог кто-то напасть и обокрасть. Известно, что кто-то пользовался его банковской картой через несколько дней после того, как его не стало. Кроме того, родственники заметили, что в брошенные ботинки Дэвиса были вложены его носки. По их словам, он бы никогда не стал так делать.

Тем не менее полицейские пришли к выводу, что Дэвиса не стало по естественным причинам. Он сам разделся в мороз под влиянием наркотических веществ и упал в обморок.

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