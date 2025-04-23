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16:20, 23 апреля 2025Бывший СССР

Партия Порошенко потребовала от Зеленского раскрыть детали переговоров с США

Нардеп Геращенко: «Евросолидарность» требует раскрыть детали переговоров с США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Евросолидарность» потребовала от Владимира Зеленского раскрыть детали переговоров с США по сделкам о недрах и об урегулировании конфликта. Об этом сообщила в Telegram депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«[Зеленский] должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается частью этого плана соглашение о минералах? (...) Как это соглашение будет способствовать миру и гарантиям безопасности?» — говорится в публикации нардепа.

Она добавила, что вызов в Раду с докладом о ходе переговоров продолжают игнорировать глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, которые вошли в состав украинской переговорной группы.

Ранее встреча министров иностранных дел по Украине в Лондоне была отложена после отказа от участия госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. Министры пришли к выводу о необходимости дальнейших технических переговоров, прежде чем подобная встреча сможет состояться.

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