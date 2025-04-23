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19:55, 23 апреля 2025Мир

Песков рассказал об уважении Путина к Трампу

Песков: Путин уважает Трампа за то, что он сильный человек
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин уважает американского коллегу Дональда Трампа за то, что тот является сильным человеком, как и сам российский лидер. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью французской газете Le Point.

«Есть области, в которых позиции Путина и Трампа близки, но это не означает, что они близки во всем. Каждый из них прежде всего защищает интересы своей страны. И их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога, а также готовность решать даже самые сложные вопросы путем обсуждения. Как раз этого не хватало предыдущей американкой администрации во главе с Джо Байденом», — отметил он.

Песков также напомнил, что Трампу и его семье пришлось пройти через трудные испытания, но при этом он все равно смог вернуться в Белый дом, потому что является «серьезным политическим лидером и сильной личностью». Представитель Кремля подчеркнул, что «Путин, также являющийся сильным человеком, уважает Трампа за эти качества».

Ранее Песков заявил, что в данный момент ведется подготовительная работа к личной встрече президентов России и США. Он подчеркнул, что их встреча должна быть продуктивной, поскольку оба лидера хотят результатов.

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