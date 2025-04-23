Плакавшую из-за СВО Бортич призвали отменить

Поплавская осудила съемки фильма с актрисой Бортич, поддержавшей Украину

Актриса Яна Поплавская раскритиковала участие Александры Бортич в новой мелодраме «Будь моим парнем». Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Артистка опубликовала сообщение от одной из своих подписчиц, в котором перечислены скандалы с участием Бортич. Так, в 2021 году Александра выступила в поддержку Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). После начала специальной военной операции (СВО) девушка поддержала Украину, выложив в соцсети свои заплаканные фото.

«Неужели в нашей стране нет других актрис? Обидно как-то, крик души», — сказано в публикации Поплавской. Артистка выразила надежду на то, что фильм не получит прокатное удостоверение для показа в кинотеатрах.

Ранее Поплавская поддержала заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его условно-досрочного освобождения (УДО).