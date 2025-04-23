Под Покровском ликвидировали снимавшуюся в пропагандистских роликах военнослужащую ВСУ

Под Покровском ликвидировали медийную военнослужащую ВСУ с позывным Ведьма

Под Покровском ликвидировали медийную военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Ведьма. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По его информации, Елена Савельева снималась в пропагандистских роликах под другими именами. Иные подробности не уточняются.

Как отмечает «Царьград», Савельева сыграла роли жительницы Торецка, выехавшей на территорию Украины во время наступления ВС РФ, коренной одесситки, выступающей против использования русского языка и бойца ВСУ Марьяну с позывным Ведьма. Обстоятельства ее перехода на фронт неизвестны.

Ранее стало известно, что наемник из Франции Сельвен Жиль Бернар Копен с позывным Слай, участвовавший в боевых действиях на стороне был ликвидирован под населенным пунктом Новое в ДНР.