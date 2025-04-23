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11:49, 23 апреля 2025Россия

Российский губернатор похвастался «ценным демилитаризованным подарком» с фронта

Вологодский глава Филимонов похвастался подаренной реактивной штурмовой гранатой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Георгия Филимонова

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов похвастался «ценным демилитаризованным подарком» с фронта — трубой реактивной штурмовой гранаты (РШГ-1). Запись с рассказом о подарке опубликована в Telegram-канале чиновника.

По словам главы региона, охолощенный экспонат поместят в мини-музее, который размещен в приемной чиновника.

«Мы вам благодарны за ваш подвиг и ежедневный ратный труд! (...) Большой привет воинам! Ценю и благодарю за добро!» — написал в блоге о подаренном вооружении Филимонов.

Также он разместил видео, на кадрах которого бойцы Вооруженных сил России рассказывают о переданном оружии. «Наши ребята борются с фашизмом. (...) [Из РШГ-1] была поражена цель, укрепрайон противника. Направляем его вам для памяти», — сообщили российские военные.

Ранее российские военкоры показали редкий захваченный у Вооруженных сил Украины трофей.

ЖЗЛ
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