Популярная российская блогерша отказалась от стирки в США

Блогерша Мадрид заявила, что одна стирка в США стоит около 500 рублей

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала, что отказалась от стирки в США из-за высоких цен. На эту особенность страны она пожаловалась в видео, доступном на YouTube.

Блогерша заявила, что стирка и сушка белья в США стоит примерно пять долларов (около 500 рублей по нынешнему курсу). Она вспомнила, как ее друг, блогер Илья Белов во время первого визита в США отказался стирать носки из-за такой высокой стоимости стирки.

«Он носочки поносил, положил в чемоданчик. Проходит неделя, он такой: "О! Носки как новенькие"», — вспомнила блогерша.

Ранее Мадрид описала Нью-Йорк словами «как здесь жить-то можно?». По ее словам, в этом американском городе живет много людей. Кроме того, его посещает большое количество туристов, особенно в праздничные дни.