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09:59, 23 апреля 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения цеха ВСУ по производству взрывчатки

Минобороны показало кадры уничтожения цеха ВСУ по производству взрывчатки
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска при помощи дрона «Герань-2» уничтожили цеха по производству взрывчатки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степного Запорожской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России, передает ТАСС.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ. Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 уничтожил склад украинских войск, а пикап ВСУ атаковали сбросами с квадрокоптера.

До этого Минобороны показало кадры атаки дронов на танк Abrams ВСУ. Как видно на видео, после атаки техника серьезно пострадала, в частности, оказалась сломана одна из гусеничных цепей.

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