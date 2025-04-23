Появились кадры уничтожения цеха ВСУ по производству взрывчатки

Минобороны показало кадры уничтожения цеха ВСУ по производству взрывчатки

Российские войска при помощи дрона «Герань-2» уничтожили цеха по производству взрывчатки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степного Запорожской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России, передает ТАСС.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ. Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 уничтожил склад украинских войск, а пикап ВСУ атаковали сбросами с квадрокоптера.

До этого Минобороны показало кадры атаки дронов на танк Abrams ВСУ. Как видно на видео, после атаки техника серьезно пострадала, в частности, оказалась сломана одна из гусеничных цепей.