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09:40, 23 апреля 2025Экономика

Предсказано символическое снижение ключевой ставки

Доцент Щербаченко: ЦБ может понизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Банк России может пойти на символическое снижение ключевой ставки, которое составит от 0,5 до 1 процентного пункта. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Российская газета».

Однако более вероятным, по его словам, выглядит сценарий сохранения «ключа» на его нынешнем уровне. Для таких прогнозов есть несколько оснований. Например, инфляция, хотя и снижается, но остается значительной. По оценкам Минэкономразвития, она даже выросла в годовом выражении: до 10,38 процента. Кроме того, в апреле до 13,1 процента выросли инфляционные ожидания населения.

Кроме того, Щербаченко не исключил и повышения ключевой ставки. Если регулятор придет к выводу, что уже принятых для сдерживания инфляции мер недостаточно, его денежно-кредитная политика может ужесточиться.

В целом же, как полагает экономист, в 2025 году ключевая ставка Банка России останется в диапазоне 19-22 процентов. Снижения стоит ожидать во II или III кварталах.

Ранее опрос, проведенный среди аналитиков крупных российских банков и инвесткомпаний, показал, что большинство из них ждут сохранения ключевой ставки на отметке 21 процент.

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